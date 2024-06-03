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13:28, 3 июня 2024Бывший СССР

В ОДКБ рассказали о влиянии теракта в «Крокусе» на борьбу с терроризмом

Генсек ОДКБ: теракт в «Крокусе» заставил актуализировать борьбу с терроризмом

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Теракт, произошедший в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, заставил страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) актуализировать задачу по разработке новых инструментов борьбы с терроризмом. О влиянии теракта на борьбу с терроризмом рассказал генеральный секретарь объединения Имангали Тасмагамбетов, передает ТАСС.

«Все мы с прискорбием восприняли сообщения о циничной атаке террористов на гражданских лиц в подмосковном "Крокус сити холле" в марте этого года. Все государства-члены ОДКБ решительно осудили теракт. Это дерзкое и масштабное преступление ставит перед всеми государствами — членами ОДКБ задачу разработки актуальных инструментов противодействия террористической угрозе в зоне ответственности Организации», — заявил он.

Генсек ОДКБ также подчеркнул, что специальные службы оперативно задержали преступников в первые часы после совершения преступления. По его словам, не допустить выезда за границу террористов российским коллегам помогали белорусские спецслужбы.

Тасмагамбетов также назвал основным очагом нестабильности и источником трансграничных вызовов и угроз в Центральной Азии Афганистан. Он отметил, что ОДКБ отслеживает связанные с «афганским узлом» вызовы и угрозы, а также координировать усилия по противодействию им. Генсек организации сообщил, что был пройден заключительный этап согласования проекта целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикистанско-афганистанской границы.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика вывела «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) из списка террористов, чтобы развивать экономическое сотрудничество с Афганистаном. В ходе встречи со спикерами парламентов стран — участниц ОДКБ. Казахстанский лидер также подчеркнул, что активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи сейчас является стратегической задачей.

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      Александр Курбатов
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