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11:55, 3 июня 2024Бывший СССР

В Казахстане объяснили вывод «Талибана» из списка террористов

Казахстан вывел талибов из списка террористов для экономического сотрудничества

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Казахстан вывел «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) из списка террористов, чтобы развивать экономическое сотрудничество с Афганистаном. Снятие запрета с движения объяснил президент республики Касым-Жомарт Токаев, соответствующее сообщение опубликовано на сайте лидера страны.

«Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором», — рассказал он в ходе встречи со спикерами парламентов стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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Казахстанский лидер также подчеркнул, что активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи сейчас является стратегической задачей.

Правительство республики приняло решение исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций 29 декабря 2023 года. Такое решение объяснялось в том числе тем, что движение не входит в список организаций, признанных террористическими СБ ООН.

Ранее в МИД России отказались назвать сроки исключения «Талибана» из списка запрещенных организаций. По словам специального представителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова, об этом можно будет разговаривать, когда соответствующее решение примет президент России Владимир Путин.

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      Александр Курбатов
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