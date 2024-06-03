В Пензе установили дорожный указатель «Пермь»

В Пензе возле аэропорта установили дорожный указатель «Пермь»

В Пензе возле аэропорта появился дорожный указатель «Пермь». Внимание на это обратил первый зампред правительства региона Олег Ягов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Знак установили перед въездом на территорию аэропорта имени Белинского. На опубликованной фотографии запечатлен небольшой указатель синего цвета с надписью «Пермь 1180 километров». По словам чиновника, он предназначен для тех, кто заблудился и перепутал Пензу с Пермью — теперь эти люди будут знать, куда двигаться и сколько им осталось ехать.

Указатель стал своеобразным ответом жителям Перми. В мае стало известно, что группа художников написала огромное граффити «Добро пожаловать в Пензу!» рядом с посадочной полосой аэропорта «Большое Савино». По словам авторов, шуточный арт-объект появился из-за того, что Пермь и Пензу часто путают те, кто не живет в этих городах.

