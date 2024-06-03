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18:12, 3 июня 2024Бывший СССР

В Раде допустили отставку всего руководства антикоррупционного бюро

Депутат Рады Гончаренко допустил скорую отставку всего руководства НАБУ

Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

Скандал в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) может привести к отставке всего руководства ведомства. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

Гончаренко прокомментировал скандал с участием руководства НАБУ и Национальной антикоррупционной прокуратуры (НАП) из-за утечки информации. По его словам, история может завершиться скорым увольнением всего руководства бюро, включая его директора Семена Кривоноса.

«Нынешний скандал может завершиться полным обнулением руководства НАБУ», — заявил депутат.

23 мая НАБУ сообщило о конфликте антикоррупционных ведомств на Украине. Ведомство пригрозило НАП расследованием из-за утечки информации.

24 мая первый замглавы бюро Гизо Углава был отстранен от должности. Как сообщается, решение может быть связано с конфликтом между старым и новым руководством НАБУ.

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      Юрий Леонов
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