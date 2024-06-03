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10:32, 3 июня 2024Экономика

В России раскрыли сумму предложенных для обмена с иностранцами активов

«Инвестиционная палата»: россияне предложили для обмена активы на 35 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российские частные инвесторы предложили заблокированные активы на общую сумму в 35,31 миллиарда рублей для обмена с иностранцами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на брокера «Инвестиционная палата», который выступает оператором этой процедуры.

Речь идет о механизме, в ходе которого нерезиденты смогут использовать средства, замороженные в РФ на счетах типа «С», для покупки иностранных ценных бумаг россиян, которые также были заблокированы из-за введенных западными странами ограничений. Первый этап процедуры подразумевает сбор заявок российских инвесторов, он стартовал весной 2024 года.

В «Инвестиционной палате» сообщили, что с 25 марта по 8 мая число подобных заявок превысило отметку в 1 миллион штук. К выкупу были предъявлены в общей сложности более 2,5 тысячи наименований иностранных ценных бумаг, включая акции Alphabet, Tesla и Microsoft. Как уточнили в организации, все заявки будут включены в пул предложения нерезидентам.

Процедуру обмена активов с иностранцами разработали в Министерстве финансов. В качестве одного из форматов заместитель главы ведомства Иван Чебесков допускал возможность запуска механизма типа «актив на актив». В то же время он отмечал, что подобный вариант является более сложным в техническом плане в сравнении с тем, который используется в настоящее время.

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