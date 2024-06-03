В Японии два истребителя F-35 совершили экстренную посадку

Kyodo: два истребителя F-35 совершили экстренную посадку в Японии

Два истребителя пятого поколения F-35A Воздушных сил самообороны (ВВС) Японии совершили аварийную посадку в аэропорту префектуры Аомори на острове Хонсю. Об этом передает агентство Kyodo.

«Вынужденная посадка двух F-35А произошла из-за проблем с электроникой самолетов. О пострадавших информации не поступало», — отмечает агентство.

В частности, самолеты совершили посадку поочередно в 8:46 и 8:56 по местному времени. Сообщается, что на борту находилось по одному пилоту.

Авторы материала также добавили, что в связи с инцидентом взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта, однако позже аэропорт Аомори снял ограничения. В настоящий момент проводится выяснение обстоятельств вынужденной посадки.

28 мая глава Минобороны Японии Минору Кихара сообщил о попытке запуска спутника-шпиона Северной Кореи, которая закончилось неудачей. КНДР пыталась запустить спутник 27 мая в 22:43 (16:43 мск). Для южной японской префектуры Окинава после предполагаемого пуска было объявлено предупреждение об эвакуации. Оно было отменено после того, как ракета спустя несколько минут пропала над Желтым морем.

