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08:37, 3 июня 2024Мир

В Японии два истребителя F-35 совершили экстренную посадку

Kyodo: два истребителя F-35 совершили экстренную посадку в Японии

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Два истребителя пятого поколения F-35A Воздушных сил самообороны (ВВС) Японии совершили аварийную посадку в аэропорту префектуры Аомори на острове Хонсю. Об этом передает агентство Kyodo.

«Вынужденная посадка двух F-35А произошла из-за проблем с электроникой самолетов. О пострадавших информации не поступало», — отмечает агентство.

В частности, самолеты совершили посадку поочередно в 8:46 и 8:56 по местному времени. Сообщается, что на борту находилось по одному пилоту.

Авторы материала также добавили, что в связи с инцидентом взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта, однако позже аэропорт Аомори снял ограничения. В настоящий момент проводится выяснение обстоятельств вынужденной посадки.

28 мая глава Минобороны Японии Минору Кихара сообщил о попытке запуска спутника-шпиона Северной Кореи, которая закончилось неудачей. КНДР пыталась запустить спутник 27 мая в 22:43 (16:43 мск). Для южной японской префектуры Окинава после предполагаемого пуска было объявлено предупреждение об эвакуации. Оно было отменено после того, как ракета спустя несколько минут пропала над Желтым морем.

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      Дарья Устьянцева
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