В Японии подтвердили неудачную попытку запуска спутника-шпиона Северной Кореей

Минобороны Японии: попытка запуска спутника-шпиона КНДР окончилась неудачей

Попытка запуска спутника-шпиона Северной Кореей окончилось неудачей, соответствующую информацию подтвердил глава Минобороны Японии Минору Кихара. Его слова приводит агентство Kyodo.

«При комплексном учете информации мы считаем, что была попытка запуска спутника и что она была неудачной», — заявил министр.

КНДР пыталась запустить спутник 27 мая в 22:43 (16:43 мск). Для южной японской префектуры Окинава после предполагаемого пуска было объявлено предупреждение об эвакуации. Оно было отменено после того, как ракета спустя несколько минут пропала над Желтым морем.

Ранее ЦТАК сообщило, что запуск разведывательного спутника КНДР закончился неудачей. Ракета-носитель с аппаратом «Маллиген-1» стартовала 27 мая с космодрома Сохэ и взорвалась на этапе полета, в котором задействована первая ступень.

