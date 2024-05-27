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18:59, 27 мая 2024Наука и техника

Запуск спутника КНДР закончился неудачей

ЦТАК: запуск разведывательного спутника КНДР закончился неудачей

Фото: KCNA / Reuters

Запуск разведывательного спутника КНДР закончился неудачей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

Ракета-носитель взорвалась на этапе полета, в котором задействована первая ступень. Ракета с аппаратом «Маллиген-1» стартовала 27 мая с космодрома Сохэ.

В марте Министерство обороны Южной Кореи сообщило о планах по запуску второго разведывательного спутника для улучшения наблюдения за КНДР. Спутник получит радар с синтезированной апертурой, который позволит собирать данные при любых погодных условиях.

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В том же месяце стало известно, что первый разведывательный спутник Южной Кореи сделал снимки столицы КНДР в «хорошем разрешении». На полученных кадрах заметны объекты в центральной части Пхеньяна, где расположен офис главы КНДР Ким Чен Ына, и порт.

В ноябре 2023 года японская газета Asahi писала, что недавно запущенный первый разведывательный спутник КНДР способен различать объекты размером в метры, что хуже характеристик аналогичных космических аппаратов западных стран.

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      Даниил Иринин
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