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09:34, 3 марта 2024Наука и техника

Первый разведывательный спутник Южной Кореи сделал снимки Пхеньяна

Yonhap: первый разведывательный спутник Южной Кореи сделал снимки Пхеньяна

Фото: KCNA / Reuters

Первый разведывательный спутник Южной Кореи сделал в «хорошем разрешении» снимки столицы КНДР. Об этом со ссылкой на военные источники сообщает агентство Yonhap.

По словам собеседников, на спутниковых снимках заметны объекты в центральной части Пхеньяна, где расположен офис главы КНДР Ким Чен Ына, и порт. «Судя по результатам редактирования недавно переданных спутниковых фотографий, разрешение оказалось таким же хорошим, как и ожидалось», — заявил один из источников.

В апреле спутник должен передать снимки более высокого разрешения. Сам космический аппарат может приступить к полной разведывательной миссии в июне или июле 2024 года.

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Южнокорейский разведывательный спутник был запущен 1 декабря 2023 года с базы Вандерберг в американском штате Калифорния на ракете Falcon 9 компании SpaceX.

В ноябре прошлого года разведывательный спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона.

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      Иван Потапов
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