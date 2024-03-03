Yonhap: первый разведывательный спутник Южной Кореи сделал снимки Пхеньяна

Первый разведывательный спутник Южной Кореи сделал в «хорошем разрешении» снимки столицы КНДР. Об этом со ссылкой на военные источники сообщает агентство Yonhap.

По словам собеседников, на спутниковых снимках заметны объекты в центральной части Пхеньяна, где расположен офис главы КНДР Ким Чен Ына, и порт. «Судя по результатам редактирования недавно переданных спутниковых фотографий, разрешение оказалось таким же хорошим, как и ожидалось», — заявил один из источников.

В апреле спутник должен передать снимки более высокого разрешения. Сам космический аппарат может приступить к полной разведывательной миссии в июне или июле 2024 года.

Южнокорейский разведывательный спутник был запущен 1 декабря 2023 года с базы Вандерберг в американском штате Калифорния на ракете Falcon 9 компании SpaceX.

В ноябре прошлого года разведывательный спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона.