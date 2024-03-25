Южная Корея запустит второй разведывательный спутник

Южная Корея планирует запустить второй военный разведывательный спутник в апреле

Южная Корея планирует для улучшения наблюдения за КНДР запустить второй военный разведывательный спутник с базы Военно-воздушных сил США во Флориде. Об этом сообщило министерство обороны Южной Кореи, передает РИА Новости.

«Касательно нашего разведывательного спутника, мы находимся на стадии окончательных консультаций с подрядчиком, а также американской компанией, которая курирует запуск, и, насколько мне известно, [запуск] может быть в начале апреля», — сказал представитель ведомства Чон Ха Гю.

Точная дата запуска пока неизвестна. Отмечается, что новый спутник и последующие аппараты получат радары с синтезированной апертурой, которые позволят собирать данные при любых погодных условиях. Первый разведывательный спутник Южной Кореи нес только электрооптические и инфракрасные датчики для получения детализированных снимков поверхности Земли.

Ранее в марте стало известно, что первый разведывательный спутник Южной Кореи сделал снимки Пхеньяна в хорошем разрешении. На снимках виден офис главы КНДР и порт. Аппарат может приступить к полноценной разведывательной миссии летом 2024 года.