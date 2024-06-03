Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:56, 3 июня 2024Культура

Вокалист «Би-2» объяснил отказ Вайкуле петь с группой

Вокалист «Би-2» Бортник: Вайкуле отказалась петь с группой из-за Чичериной

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Вокалист рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал, почему советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле отказалась исполнять песню «Мой рок-н-ролл» с коллективом. Его слова приводит StarHit.

По словам музыканта, участники группы предложили Вайкуле дуэт после того, как они перестали сотрудничать российской рок-певицей Юлией Чичериной. «Мы с Лаймой разговаривали. Она там устраивает фестиваль, и мы предложили спеть вместе песню "Мой рок-н-ролл". На что она сказала: "Нет, эту песню петь не буду, потому что ее Чичерина пела"», — сказал он.

При этом Бортник отметил, что они все-таки планируют работать с Вайкуле, но это будет другая песня.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко раскрыл план возвращения группы «Би-2» в Россию.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Эти поползновения будут пресекаться». Россия ответит на атаки ВСУ по системам предупреждения о ракетном нападении

      Глав корпорации развития и промпарка российского региона заподозрили во взятке

      Российский регион пытался атаковать третий за день беспилотник

      Предсказана судьба «Силы Сибири-2» после требования Китая по ценам на газ

      Вокалист «Би-2» объяснил отказ Вайкуле петь с группой

      Талибы заявили о ликвидации ячейки ИГ

      Правительство Египта ушло в отставку

      Страны НАТО предупредили об ответе на использование F-16 на территории России

      Черчесов возглавил сборную Казахстана по футболу

      В Госдуму внесли поправки по изменению налогов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше