Вокалист «Би-2» объяснил отказ Вайкуле петь с группой

Вокалист «Би-2» Бортник: Вайкуле отказалась петь с группой из-за Чичериной

Вокалист рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал, почему советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле отказалась исполнять песню «Мой рок-н-ролл» с коллективом. Его слова приводит StarHit.

По словам музыканта, участники группы предложили Вайкуле дуэт после того, как они перестали сотрудничать российской рок-певицей Юлией Чичериной. «Мы с Лаймой разговаривали. Она там устраивает фестиваль, и мы предложили спеть вместе песню "Мой рок-н-ролл". На что она сказала: "Нет, эту песню петь не буду, потому что ее Чичерина пела"», — сказал он.

При этом Бортник отметил, что они все-таки планируют работать с Вайкуле, но это будет другая песня.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко раскрыл план возвращения группы «Би-2» в Россию.