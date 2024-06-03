Женщину в лодке с обугленным телом мужа нашли на середине российской реки

В Нижегородской области молния ударила в лодку с людьми, мужчину не спасли

Женщину в лодке с обугленным телом мужа нашли на середине российской реки. Об этом сообщает YouTube-канал «Кстати Новости Нижнего Новгорода».

Семейная пара из Владимира выполняла маршрут из Мурома в Нижний Новгород на моторной лодке. Около поселка Окский Нижегородской области по ним ударила молния. Мужчину спасти не удалось.

«Это пипец, (…) это просто [катастрофа]», — рассказала плачущая жена россиянина. «Просто ударила молния из ничего — просто [бац], и все. Он обугленный, понимаете?» — добавила она.

По словам женщины, ничего не предвещало непогоду. Незадолго до случившегося ее муж обратил внимание на появившуюся в небе одинокую тучу. После удара молнии надувная лодка начала пропускать воздух. Россиянку спасли люди, находившиеся на проплывавшем мимо катере.

Ранее похожий случай произошел в Московской области, где молния ударила в мужчину. Россиянин получил электротравму, спасти его не удалось. По факту поражения человека молнией было возбуждено уголовное дело.