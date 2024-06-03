Женщины пожаловались на непонятые мужчинами пикантные намеки

Женщины, намеки которых остались не замеченными их партнерами, поделились своим опытом. На непонятые мужчинами пикантные намеки они пожаловались в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Одним из самых популярных комментариев стала история пользовательницы о том, как 40 лет назад начинался роман ее свекрови и свекра.

Они встретились подростками, работая в пиццерии. Он ей понравился, и она приходила по вечерам помогать ему резать помидоры и лук, месяцами делая намеки, которых он не понимал. Наконец она решила сделать первый шаг: принесла конфеты Hershey's kisses (англ. «поцелуи Херши»), положила их в холодильник и спросила, любит ли он холодные поцелуи. «Вообще-то я предпочитаю теплые», — ответил он. Она кивнула и поцеловала его. Только тогда он понял, что нравится ей Nikkomus пользовательница Reddit

Поделилась воспоминаниями и работающая барменом женщина, которая однажды решила сказать симпатичному молодому человеку, заказавшему пиво, что он может пить за ее счет.

«Наверное, ты говоришь так всем красавчикам», — усмехнулся он. «Бесплатные напитки полагаются только тем горячим парням, на которых западают бармены», — ответила я. Он опешил и сказал, что рад быть исключением из правила littlebluebird555 пользовательница Reddit

Одна из авторов комментариев рассказала, что юноша не понял ее намерений, даже когда она попыталась поцеловать его.

Мы смотрели кино, всю ночь обнимались, потом он собрался уходить. Я попыталась поцеловать его на прощание, но он отпрянул и уехал. Отвергнутая и несчастная, я вернулась в комнату. Через десять минут он позвонил и попросил выйти. Я вышла, и он воскликнул недоверчиво: «Погоди, ты пыталась меня поцеловать? Это значит, я тебе нравлюсь?» Он действительно отъехал подальше, и позвонил другу, чтобы посоветоваться, нравится он мне или нет... ChangMinny пользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины, которым доводилось слышать от других необычные названия половых органов, поделились своим опытом. Многие комментаторы удивились, что женщины и некоторые мужчины называют пенис женскими именами.