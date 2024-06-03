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12:40, 3 июня 2024Забота о себе

Женщины пожаловались на непонятые мужчинами пикантные намеки

Фото: Wosunan Photostory / Globallookpress.com

Женщины, намеки которых остались не замеченными их партнерами, поделились своим опытом. На непонятые мужчинами пикантные намеки они пожаловались в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Одним из самых популярных комментариев стала история пользовательницы о том, как 40 лет назад начинался роман ее свекрови и свекра.

Они встретились подростками, работая в пиццерии. Он ей понравился, и она приходила по вечерам помогать ему резать помидоры и лук, месяцами делая намеки, которых он не понимал. Наконец она решила сделать первый шаг: принесла конфеты Hershey's kisses (англ. «поцелуи Херши»), положила их в холодильник и спросила, любит ли он холодные поцелуи. «Вообще-то я предпочитаю теплые», — ответил он. Она кивнула и поцеловала его. Только тогда он понял, что нравится ей

Nikkomusпользовательница Reddit

Поделилась воспоминаниями и работающая барменом женщина, которая однажды решила сказать симпатичному молодому человеку, заказавшему пиво, что он может пить за ее счет.

«Наверное, ты говоришь так всем красавчикам», — усмехнулся он. «Бесплатные напитки полагаются только тем горячим парням, на которых западают бармены», — ответила я. Он опешил и сказал, что рад быть исключением из правила

littlebluebird555пользовательница Reddit
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Одна из авторов комментариев рассказала, что юноша не понял ее намерений, даже когда она попыталась поцеловать его.

Мы смотрели кино, всю ночь обнимались, потом он собрался уходить. Я попыталась поцеловать его на прощание, но он отпрянул и уехал. Отвергнутая и несчастная, я вернулась в комнату. Через десять минут он позвонил и попросил выйти. Я вышла, и он воскликнул недоверчиво: «Погоди, ты пыталась меня поцеловать? Это значит, я тебе нравлюсь?» Он действительно отъехал подальше, и позвонил другу, чтобы посоветоваться, нравится он мне или нет...

ChangMinnyпользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины, которым доводилось слышать от других необычные названия половых органов, поделились своим опытом. Многие комментаторы удивились, что женщины и некоторые мужчины называют пенис женскими именами.

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      Александра Лисица
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