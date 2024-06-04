41-летняя Юлия Снигирь снялась без макияжа

41-летняя актриса Юлия Снигирь снялась без макияжа в день рождения

Российская актриса, телеведущая и фотомодель Юлия Снигирь снялась без макияжа. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) ее супруга, актера Евгения Цыганова.

На размещенном в сторис снимке (на момент написания новости он был удален) 41-летняя звезда «Мастера и Маргариты» запечатлена в оверсайз-футболке белого цвета. Перед ней стоит торт со свечами, который она сама испекла на свой день рождения. При этом можно заметить, что на лице знаменитости полностью отсутствует декоративная косметика, а волосы уложены в высокий хвост.

Ранее жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала внешность без макияжа. 37-летняя манекенщица продемонстрировала лицо крупным планом с разных сторон, отказавшись при этом от декоративной косметики.

