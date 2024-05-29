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14:22, 29 мая 2024Ценности

Жена российского миллиардера показала лицо без макияжа

37-летняя российская модель Елена Перминова показала лицо без макияжа

Кадр: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица предстала перед камерой с уложенными в низкий гладкий хвост волосами. Она продемонстрировала лицо без декоративной косметики крупным планом с разных сторон.

Знаменитость отметила, что во время отпуска в жаркой стране ей удалось избежать появления пигментации на коже благодаря средству с витамином С.

Ранее в мае Елена Перминова также показала откровенное видео из душа.

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      Алина Гостева
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