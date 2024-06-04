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20:44, 4 июня 2024Ценности

43-летняя Жизель Бюндхен показала фигуру в купальнике в рекламе

Супермодель Жизель Бюндхен показала фигуру в купальнике в рекламе бренда VAARA

Фото: Leandro Chemalle / imago-images.de / Globallookpress.com

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен показала фигуру в откровенном наряде в рекламе бренда VAARA. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя манекенщица предстала на размещенном черно-белом кадре в слитном купальнике с вырезами на боках. При этом предмет гардероба также частично обнажал ее ягодицы. В то же время знаменитость распустила волосы, сделав небрежную укладку.

Кроме того, в рамках съемки Бюндхен примерила кроп-топ на молнии с длинными рукавами красного цвета и трусы в тон. Также модель надела черное макси-платье из сетки, позируя на песчаном пляже на фоне моря.

Ранее в июне немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном виде в честь своего 51-летия.

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      Карина Черных
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