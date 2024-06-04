74-летний капитан яхты раскрыл секрет моложавой внешности

74-летний капитан яхты Ли Росбах назвал спорт секретом своей моложавой внешности

Капитан яхты Ли Росбах из США раскрыл секрет своей моложавой внешности в подкасте Page Six — Virtual Reali-Tea.

По словам 74-летнего американца, оставаться в форме ему помогают регулярные занятия спортом. Мужчина отметил, что работе над различными частями тела посвящает время почти каждый день. В том числе он не пропускает так называемый день ног, к которому не питает симпатии. «Не знаю никого, кому бы он нравился!» — заявил гость шоу.

Росбах также рассказал, что старается правильно питаться и следить за диетой, однако не может устоять перед десертом, который готовит его жена. «Я бы предпочел весь день ничего не есть, чтобы иметь возможность попробовать кусочек этого шоколадного торта», — признался моряк.

В апреле американский актер Эрни Хадсон также раскрыл секрет моложавой внешности.