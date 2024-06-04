96-летняя пенсионерка в купальнике дебютировала на показе

96-летняя пенсионерка Глория Паллот в купальнике дебютировала на показе в Майами

Американская пенсионерка дебютировала на показе брендов купальников. Соответствующий материал публикует The Sun.

96-летняя уроженка Майами-Бич Глория Мантелл Паллот прошла по подиуму в рамках Недели моды в Майами в купальнике голубого цвета. Ее образ дополнил шарф и бусы в тон плавательного костюма. Женщина появилась перед публикой в компании двух мужчин-манекенщиков.

По словам участницы шоу, она готовилась к мероприятию, занимаясь спортом.

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