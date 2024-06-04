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18:00, 4 июня 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев высказался об уехавших из России известной русской пословицей

Лебедев высказался об уехавших фразой «заставь дурака молиться — лоб расшибет»

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в интервью телеканалу «Беларусь 1» высказался о россиянах, уехавших из страны, известной русской пословицей. Запись разговора доступна на YouTube.

Лебедев заявил, что граждане, покинувшие Россию, активно защищают новое место жительства, несмотря на его возможные недостатки. В частности, подчеркнул дизайнер, в Европе, как и в России, может быть коррупция или нечестные чиновники, однако эмигранты все равно будут оправдывать свой отъезд из родной страны.

«Они должны новое место защищать, как неофиты. Это называется на самом деле "заставь дурака богу молиться — он себе и лоб расшибет". Это ровно то, чем они занимаются», — заключил блогер.

Ранее Лебедев рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются эмигрировавшие россияне. Блогер заявил, что они не могут открыто говорить о недостатках жизни в западных странах, так как за этим могут последовать штрафные санкции.

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