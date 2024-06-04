Байден допустил отказ Украине во вступлении в НАТО

Байден: Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат поставлять ей оружие

Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат поставлять ей оружие. Отказ Киеву во вступлении в Североатлантический альянс допустил президент США Джо Байден в интервью TIME.

«Мир на Украине должен выглядеть так, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину. Это не означает, что они должны стать частью НАТО. Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем», — сказал американский лидер.

Глава Белого дома напомнил, что и ранее выступал против «натовизации» Украины.

Американский президент также заявил, что не считает предложение Москвы завершить конфликт на Украине лучшим вариантом для Киева.