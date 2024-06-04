Байден оценил идею России завершить конфликт на Украине

Байден заявил, что не считает лучшим для Киева предложение РФ завершить конфликт

Президент США Джо Байден заявил, что не считает предложение Москвы завершить конфликт на Украине лучшим вариантом для Киева. Об этом он заявил в интервью Time.

Американскому лидеру задали вопрос о том, является ли предложение России о прекращении конфликта на Украине лучшим вариантом, на который «она может надеяться на данный момент». «Нет, это не так», — ответил Байден.

Российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя предстоящий саммит по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарии, предупредил Киев о новых территориальных потерях, если Вашингтон проигнорирует инициативы Москвы по мирному урегулированию конфликта.