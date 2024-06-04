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15:29, 4 июня 2024Мир

Байден оценил идею России завершить конфликт на Украине

Байден заявил, что не считает лучшим для Киева предложение РФ завершить конфликт

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что не считает предложение Москвы завершить конфликт на Украине лучшим вариантом для Киева. Об этом он заявил в интервью Time.

Американскому лидеру задали вопрос о том, является ли предложение России о прекращении конфликта на Украине лучшим вариантом, на который «она может надеяться на данный момент». «Нет, это не так», — ответил Байден.

Российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя предстоящий саммит по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарии, предупредил Киев о новых территориальных потерях, если Вашингтон проигнорирует инициативы Москвы по мирному урегулированию конфликта.

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      Лина Пивоварова
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