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16:49, 4 июня 2024Мир

Байден рассказал о роли США в мире

Байден: США являются мировой державой

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США являются мировой державой и будут делать еще больше для сохранения своего лидерства. Об этом заявил американский президент Джо Байден в интервью журналу Time.

«США планируют делать еще больше для своего лидерства. Мы мировая держава. (...) Я действительно верю, что по всему миру у нас есть альянсы, основанные как на ценностях, так и на практике. Они играют большую роль», — рассказал американский лидер.

Он добавил, что некоторые события его президентства, включая вывод войск США из Афганистана, «не являются его провалом».

Ранее Байден заявил, что США направят своих военных на Тайвань в случае применения силы Китаем на острове и начале боевых действий. При этом на вопрос о готовности наносить удары с баз США в Японии и Филиппинах Байден не дал четкого ответа, уйдя от вопроса. Он также отметил, что Соединенные Штаты не будут формально признавать суверенитет острова, продолжая политику предыдущих администраций.

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      Дарья Устьянцева
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