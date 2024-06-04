Байден допустил привлечение американских военных на Тайвань

Байден: США привлекут военных на Тайвань в случае применения силы Китаем

США привлекут своих военных на Тайвань в случае применения силы Китаем на острове и начале боевых действий. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью журналу Time.

«Не исключаю использования военной силы США. Существует различие между наземным развертыванием, военно-воздушными силами, военно-морскими силами и так далее», — рассказал американский лидер.

При этом на вопрос о готовности наносить удары с баз США в Японии и Филиппинах Байден не дал четкого ответа, уйдя от вопроса. Он также отметил, что Соединенные Штаты не будут формально признавать суверенитет острова, продолжая политику предыдущих администраций.

Ранее двухпартийная группа американских конгрессменов проигнорировала предупреждение Китая и посетила Тайвань, а также встретилась с новой главой администрации Лаем Циндэ. Глава делегации, конгрессмен Майкл Маккол в ходе встречи обвинил Пекин в нарушении суверенитета острова.