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15:11, 28 мая 2024Мир

Конгрессмены проигнорировали китайское предупреждение и посетили Тайвань

WP: группа конгрессменов проигнорировала предупреждение Китая и посетила Тайвань

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Двухпартийная группа американских конгрессменов проигнорировала предупреждение Китая и посетила Тайвань, в ходе которой встретилась с новой главой администрации Лаем Циндэ. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Америка есть и всегда будет надежным партнером, и никакое принуждение или запугивание не замедлит или не остановит рутинные визиты Конгресса на Тайвань», — приводит издание слова члена Палаты представителей Майкла Маккола, возглавившего делегацию.

Конгрессмен также добавил, что ему поступило сообщение от властей Китая о нарушении принципа «одного Китая». В ответ он обвинил Пекин в нарушении суверенитета острова.

Как отмечают авторы материала, США прекратили официальные отношения с Тайванем после установление дипломатических отношений с КНР в 1979 году. Однако американские лица продолжают развивать неофициальные контакты, которые они особенно нарастили за последние три года.

23 мая официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал США воздержаться от организации визитов конгрессменов на Тайвань, иначе Вашингтон будет нести ответственность за последствия.

20 мая состоялась инаугурация нового главы администрации Тайваня Лая Циндэ. В своей речи он заявил, что «Тайвань уже является независимой суверенной страной», и призвал Китай «прекратить политическое и военное запугивание».

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      Максим Габриелян
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