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18:47, 4 июня 2024Мир

Байден рассказал о своем прошлом на Украине

Times: Байден рассказал о проведенном месяце на Украине

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден рассказал о проведенном месяце на Украине во время работы в качестве вице-президента при Бараке Обаме. Об этом он рассказал в интервью журналу Times.

«Я провел месяц на Украине, когда был сенатором и вице-президентом. Стоит сказать, там была серьезная коррупция. Это обстоятельство действительно было очень трудным», — рассказал американский лидер.

Он добавил, что если США позволят Украине потерпеть поражение в конфликте, то Россия якобы начнет выстраивать свою сферу влияния в Восточной Европе, «от Балкан и Белоруссии».

Ранее Байден заявил, что США являются мировой державой и будут делать еще больше для сохранения своего лидерства.

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      Дарья Устьянцева
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