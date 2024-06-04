Более 200 захоронений нашли в российском регионе

В Нижегородской области обнаружено лютеранское кладбище конца XVI-XVII веков

Археологи нашли в Нижнем Новгороде лютеранское кладбище конца XVI-XVII веков. Об этом сообщает ИА «Говорит Нижний».

По информации издания, находку сделали на правом берегу реки Оки, между Молитовским мостом и метромостом. Археологи продолжают работу.

Предполгается, что специалисты нашли самое восточное лютеранское кладбище того времени. В могильнике более 200 захоронений людей разного пола и возраста.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Крымском районе Краснодарского края могильник, насчитывающий около 150 захоронений сарматов — группы кочевых ираноязычных племен. В могильнике захоронены люди разных возрастов, пола и социального положения.