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15:37, 4 июня 2024Моя страна

Более 200 захоронений нашли в российском регионе

В Нижегородской области обнаружено лютеранское кладбище конца XVI-XVII веков

Фото: УГО ОКН Нижегородской области

Археологи нашли в Нижнем Новгороде лютеранское кладбище конца XVI-XVII веков. Об этом сообщает ИА «Говорит Нижний».

По информации издания, находку сделали на правом берегу реки Оки, между Молитовским мостом и метромостом. Археологи продолжают работу.

Предполгается, что специалисты нашли самое восточное лютеранское кладбище того времени. В могильнике более 200 захоронений людей разного пола и возраста.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Крымском районе Краснодарского края могильник, насчитывающий около 150 захоронений сарматов — группы кочевых ираноязычных племен. В могильнике захоронены люди разных возрастов, пола и социального положения.

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      Варвара Кошечкина
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