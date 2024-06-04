Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:45, 4 июня 2024Силовые структуры

Бывшего белорусского гребца Шурмея заочно арестовали в России за наемничество

В Москве суд заочно арестовал бывшего белорусского гребца Шурмея за наемничество
Павел Шурмей

Павел Шурмей. Кадр: жизнь-малина / YouTube

Басманный суд заочно арестовал бывшего белорусского гребца Павла Шурмея за наемничество и участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

Шурмей пробудет под стражей два месяца с момента задержания в России или экстрадиции.

Ранее МВД России объявило экс-спортсмена в розыск. Он представлял Белоруссию на Олимпиадах 2004 и 2008 годов, после начала СВО вступил в украинский батальон, состоящий из белорусов. В марте 2023 года на родине в отношении него возбудили уголовное дело по статье об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии раскрыли тайные уступки Байдена по строительству «Северного потока-2»

      В европейском банке назвали вероятность его ухода из России невысокой

      Песков прокомментировал сообщения об изъятии паспорта Риттера

      На Западе заявили о приближении завершающей стадии конфликта на Украине

      Песков ответил на вопрос о сгоревшей «даче Путина» на Алтае

      В Ереване пообещали озвучить позицию по поводу отношений с ОДКБ

      Бывшего белорусского гребца Шурмея заочно арестовали в России за наемничество

      Капризов дал совет желающим уехать из России хоккеистам

      41-летняя Юлия Снигирь снялась без макияжа

      Канадский стартап привлек миллионы долларов для уничтожения «вечных химикатов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше