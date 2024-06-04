Бывшего белорусского гребца Шурмея заочно арестовали в России за наемничество

В Москве суд заочно арестовал бывшего белорусского гребца Шурмея за наемничество

Басманный суд заочно арестовал бывшего белорусского гребца Павла Шурмея за наемничество и участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

Шурмей пробудет под стражей два месяца с момента задержания в России или экстрадиции.

Ранее МВД России объявило экс-спортсмена в розыск. Он представлял Белоруссию на Олимпиадах 2004 и 2008 годов, после начала СВО вступил в украинский батальон, состоящий из белорусов. В марте 2023 года на родине в отношении него возбудили уголовное дело по статье об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства.