Джим Керри в очередной раз снизил цену на особняк в Лос-Анджелесе

NYP: актер Джим Керри снизил цену на дом в Лос-Анджелесе на $7 млн из-за налогов

Канадско-американский актер Джим Керри вновь сделал скидку на свое поместье в Лос-Анджелесе. Сделки с подобной недвижимостью в Калифорнии приносят все меньше выгоды после введения «налога на особняки», пишет New York Post (NYP).

Керри, прослывший в Голливуде «человеком с резиновым лицом», выставил на продажу свою усадьбу в феврале 2023 года. Ее цена снижалась трижды, опустившись с первоначальных 28,9 миллиона долларов до 21,9 миллиона.

«Налог на особняки» действует в Калифорнии с апреля 2023 года. В соответствии с ним при продаже недвижимости с домовладельца взимается 4 процента от стоимости сделки, если она ограничивается 5-10 миллионами долларов. Если сумма сделки превышает 10 миллионов долларов, с собственника берут 5,5 процента от дохода с продажи. Эти средства направляются на программы доступного жилья и помощи бездомным. В связи с этим продажи домов дороже 5 миллионов долларов резко упали.

Лот представляет собой одноэтажный особняк и экспонируется в престижном районе Брентвуд. Керри владеет около 30 лет. Актер приобрел недвижимость в 1994 году за 3,8 миллиона долларов. Площадь дома, который похож на современное ранчо, — почти 1180 квадратных метров.

В нем разместилось пять спален, шесть больших и три скромных ванных. В доме много мансардных окон, которые наполняют комнаты естественным светом. Вместе с белыми стенами и французскими дверьми это создает ощущение воздушности и простора. Полы выложены из кирпича и дерева. Балочные потолки оживляют интерьер. В главной спальне есть камин и ванна с гидромассажем, а окна изготовлены из свинцового стекла. Также в доме есть кинотеатр в стиле арт-деко, тренажерный зал и кабинет. Во дворе построен гостевой домик. На участке площадью более 0,8 гектара оборудован теннисный корт, бассейн с водопадом, спа-зона, инфракрасная сауна, а также площадка для йоги и медитации.

Ранее его коллега по фильму «Эйс Вентура» Кортни Кокс избавилась от своей недвижимости в Лос-Анджелесе из-за творившихся там паранормальных явлений. Призраков видела бывшая хозяйка дома, друзья Кокс и курьер.