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12:56, 4 июня 2024Экономика

Дачников предупредили об опасных сорняках

Депутат Госдумы Чаплин: белена и белладонна, растущие на даче, опасны для жизни

Фото: Fornax / Wikipedia

Некоторые из сорняков на дачном участке могут представлять опасность для жизни. Об этом россиян предупредил депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru.

К вышеупомянутым растениям относятся белена, болиголов пятнистый и белладонна. По словам парламентария, даже небольшие дозы последней обладают галлюциногенными и спазмолитическими свойствами за счет содержания алкалоидов группы атропина. Белена, которую можно узнать по крупным желтым цветам, также и в небольших количествах вызывают галлюцинации и судороги и могут привести к полной остановке дыхания.

Довольно опасным, отметил Чаплин, является и лютик едкий, который в народе называют «куриной слепотой». Это растение сильно раздражает кожу, дыхательную систему и внутренние органы при контакте с ним. В результате сорняк может спровоцировать сильную аллергию и даже временную слепоту при попадании едкого вещества в глаза.

Ранее дачников предупредили об опасности популярных народных средств против сорняков.

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      Полина Кислицына
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