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06:00, 1 июня 2024Экономика

Дачников предупредили об опасности народных средств против сорняков

Эксперт Сущек: использовать уксус для борьбы с сорняками вредно для рассады

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Некоторые народные средства борьбы с сорняками могут навредить рассаде. Об опасности погубить урожай предупредила дачников эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Галина Сущек. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Например, не стоит использовать уксус — он может уничтожить полезные микроорганизмы, а также насекомых, которые рыхлят почву. Не рекомендуется также посыпать грядки солью, так как она делает почву твердой и задерживает воду, отметила специалистка.

Среди безопасных народных средств, которые помогут улучшить качество земли и предотвратить рост сорняков, Сущек назвала органические материалы — компост, мульчу, кору деревьев, торф, навоз и солому. Кроме того, можно положить на грядки плотный укрывной материал — он закроет сорнякам доступ к солнечному свету и воде.

«Росту сорняков могут помешать активные почвопокровные растения. Их в природе и на рынке достаточно много: в виде зеленых листьев, ярких цветов, пушистого ковра. Перед приобретением узнайте, насколько быстро они растут — не придется ли вам бороться уже с ними. Почвопокровники лучше сажать вокруг кустов и деревьев — большие растения меньше с ними конкурируют», — посоветовала эксперт.

Ранее дачников призвали бороться с сорняками на участке при помощи кипятка. Для этого необходимо залить им посевы либо околокорневые зоны растений. Горячая вода растворит клетки сорняков и тем самым не даст им расти дальше.

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      Нина Ташевская
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