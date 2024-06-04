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05:10, 4 июня 2024Забота о себе

Детектив с 30-летним стажем рассказал о самых необычных попытках скрыть измену

Фото: Unsplash

Частный детектив с 30-летним стажем из Лондона заявил, что в 60 процентах случаев люди изменяют с теми, кого хорошо знают. В интервью изданию Metro он рассказал о самых необычных поступках, совершенных чтобы скрыть измену.

По словам детектива по имени Леон, его удивила находчивость одного мужчины, который прежде чем идти в отель к любовнице, убирал телефон в пакет и прятал его в гольф-клубе. Таким образом жена, которая отслеживала местонахождение мужа по геолокации, считала, что тот целый день играл в гольф.

Другой неверный супруг умудрился почти 30 лет скрывать от жены роман на стороне. За это время в тех отношениях у него родились двое детей и трое внуков. По словам Леона, поразительным было то, что обе семьи всю жизнь прожили в одной деревне.

Также детектив вспомнил, богатого мужчину, который купил самолет и получил лицензию пилота, чтобы навещать поочередно трех женщин. При этом ни одна из них не догадывалась о существовании других.

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Ранее мужчины рассказали о самых неожиданных звонках, которые получали от бывших партнерш. Кто-то удивился, что бывшая извинилась за измену, другой вспомнил о неожиданной просьбе о помощи, которая на самом деле оказалась предложением заняться сексом.

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      Алиса Дмитриева
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