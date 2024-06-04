Дроны ВСУ атаковали автобус и спецтехнику в российском регионе

Губернатор Гладков: мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ на Борисовский район

В Белгородской области три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Байцуры и поселок Борисовка Борисовского района. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Байцурах беспилотник атаковал служебный автобус местного сельскохозяйственного предприятия. В результате пострадал водитель. Мужчину с контузией доставили в больницу в Белгороде. Еще один дрон ударил по спецтехнике для перевозки комбикормов. Из-за взрыва транспортное средство полностью сгорело.

Кроме того, на окраине Борисовки дрон-камикадзе повредил кровлю хозобъекта и один легковой автомобиль.

Ранее Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ ударил по машине в селе Ясные Зори. Пострадавших нет. Само транспортное средство получило серьезные повреждения.

Кроме того, вечером 3 июня украинские дроны атаковали работавший в поле КамАЗ и легковой автомобиль в районе поселка Первомайский Шебекинского округа. В результате пострадал водитель легковой машины. Он самостоятельно обратился в больницу с различными травмами.