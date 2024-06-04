Дрон-камикадзе ВСУ ударил по легковому автомобилю в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: дрон-камикадзе ударил по авто в селе Ясные Зори

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по легковому автомобилю в селе Ясные Зори Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавших нет, водителя в момент атаки внутри не было. В результате взрыва у транспортного средства сильно повреждена передняя часть», — сообщил губернатор.

Вечером в понедельник, 3 июня, дроны ВСУ атаковали работавший в поле КамАЗ и легковой автомобиль в районе поселка Первомайский Шебекинского округа. За рулем грузового автомобиля находился руководитель сельхозпредприятия, он не пострадал. Водитель легковушки с различными травмами сам обратился в больницу.

До этого в Курской области автомобиль, внутри которого находилась семья из трех человек, подорвался на неизвестном устройстве, которое лежало на трассе в пакете между селом Козино и поселком Крупец. В автомобиле, взорвавшемся в приграничье, находился и 15-летний подросток. Взрыв уничтожил машину, однако находившимся внутри нее людям удалось выжить.