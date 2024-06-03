В России автомобиль с семьей из трех человек взорвался на трассе

В Курской области автомобиль с семьей из трех человек подорвался на трассе

В Курской области автомобиль, внутри которого находилась семья из трех человек, подорвался на неизвестном устройстве. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации канала, устройство лежало на трассе в пакете между селом Козино и поселком Крупец. В автомобиле, взорвавшемся в приграничье, находился и 15-летний подросток.

Взрыв уничтожил машину, однако находившимся внутри нее людям удалось выжить. Семья из трех человек получила ожоги, рваные раны и осколочные ранения. Пострадавшие госпитализировали в Рыльскую больницу, других данных об их состоянии не приводится.

В конце мая в Белгородской области два движущихся автомобиля с мирными жителями попали под удар дронов Вооруженных сил Украины. В селе Муром беспилотник сбросил взрывное устройство, в машине пробило заднее стекло, а в селе Вознесеновка дрон-камикадзе ударил по капоту машины, автомобиль получил повреждения. Никто не пострадал.