Экс-главу отделения по борьбе с коррупцией УМВД Брянска арестовали за взятку

В Брянке экс-начальника ОЭБиПК УМВД арестовали до 1 августа по делу о взятке

Советский районный суд Брянска арестовал бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД по делу о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Экс-глава отделения пробудет под стражей до 1 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый в период с августа 2020 года по июль 2021-го, занимая должность начальника ОЭБиПК УМВД Брянска, получил через посредника 440 тысяч рублей в качестве взятки от местного предпринимателя. За эти деньги экс-силовик пообещал обеспечить ему покровительство при торговле контрафактной табачной продукцией на территории Брянска.

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