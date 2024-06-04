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13:44, 4 июня 2024Силовые структуры

Экс-главу отделения по борьбе с коррупцией УМВД Брянска арестовали за взятку

В Брянке экс-начальника ОЭБиПК УМВД арестовали до 1 августа по делу о взятке

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Советский районный суд Брянска арестовал бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД по делу о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Экс-глава отделения пробудет под стражей до 1 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый в период с августа 2020 года по июль 2021-го, занимая должность начальника ОЭБиПК УМВД Брянска, получил через посредника 440 тысяч рублей в качестве взятки от местного предпринимателя. За эти деньги экс-силовик пообещал обеспечить ему покровительство при торговле контрафактной табачной продукцией на территории Брянска.

Ранее в Новосибирске правоохранители задержали начальника департамента мэрии города за махинации. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

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