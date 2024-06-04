Генерал НАТО Ходжес: украинцев в Европы нужно направить на передовую

Пребывающих в странах Европейского союза (ЕС) украинцев нужно направить на передовую. Такое мнение высказал отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью газете Kyiv Post.

Он отметил, что среди украинцев есть миллионы женщин и мужчин призывного возраста. Однако они находятся в Европе. По словам генерала, это необходимо исправить. «Но вместо этого они в Германии, Польше, Румынии и на самой Украине. Они должны служить», — подчеркнул Ходжес.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил в разговоре с «Лентой.ру», что украинских беженцев могут выслать из Европы для службы в Вооруженных силах Украины. По его словам, это может быть выгодно для ЕС.