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00:04, 4 июня 2024Мир

Генерал НАТО предложил направить украинцев из Европы на передовую

Генерал НАТО Ходжес: украинцев в Европы нужно направить на передовую

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

Пребывающих в странах Европейского союза (ЕС) украинцев нужно направить на передовую. Такое мнение высказал отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью газете Kyiv Post.

Он отметил, что среди украинцев есть миллионы женщин и мужчин призывного возраста. Однако они находятся в Европе. По словам генерала, это необходимо исправить. «Но вместо этого они в Германии, Польше, Румынии и на самой Украине. Они должны служить», — подчеркнул Ходжес.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил в разговоре с «Лентой.ру», что украинских беженцев могут выслать из Европы для службы в Вооруженных силах Украины. По его словам, это может быть выгодно для ЕС.

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      Марина Совина
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