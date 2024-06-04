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05:42, 4 июня 2024Наука и техника

Собравший грунт на обратной стороне Луны китайский зонд вылетел к Земле

Китайский зонд «Чанъэ-6» взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта

Фото: Jin Liwang / XinHua / Global Look Press

Впервые в истории собравший грунт на обратной стороне Луны китайский зонд «Чанъэ-6» взлетел с поверхности спутника Земли. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Как отметило Национальное космическое управление Китая (CNSA), аппарат вышел на заданную орбиту вокруг Луны.

Пробоотборник «Чанъэ-6» использовал два метода: бур для сбора образцов под поверхностью Луны и роботизированную руку для захвата образцов с поверхности естественного спутника Земли. Он автоматически собрал разнообразные образцы на разных участках. После завершения отбора проб на обратной стороне Луны был впервые развернут национальный флаг Китая.

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с «Чанъэ-6» на борту состоялся на космодроме Вэньчан на острове Хайнань 3 мая. 2 июня зонд успешно приземлился на обратной стороне Луны.

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      Марина Совина
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