Собравший грунт на обратной стороне Луны китайский зонд вылетел к Земле

Китайский зонд «Чанъэ-6» взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта

Впервые в истории собравший грунт на обратной стороне Луны китайский зонд «Чанъэ-6» взлетел с поверхности спутника Земли. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Как отметило Национальное космическое управление Китая (CNSA), аппарат вышел на заданную орбиту вокруг Луны.

Пробоотборник «Чанъэ-6» использовал два метода: бур для сбора образцов под поверхностью Луны и роботизированную руку для захвата образцов с поверхности естественного спутника Земли. Он автоматически собрал разнообразные образцы на разных участках. После завершения отбора проб на обратной стороне Луны был впервые развернут национальный флаг Китая.

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с «Чанъэ-6» на борту состоялся на космодроме Вэньчан на острове Хайнань 3 мая. 2 июня зонд успешно приземлился на обратной стороне Луны.