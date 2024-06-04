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14:03, 4 июня 2024Мир

Иностранного легионера ВСУ из армии США Лэнга выдворили с Украины

Обвиняемого в убийствах экс-солдата армии США Лэнга выдворили с Украины

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Обвиняемого в убийствах и ограблении на территории Соединенных Штатов и за их пределами экс-солдата Армии США Крейга Остина Лэнга выдворили с Украины с последующей экстрадицией на территорию Штатов. Об этом сообщил американских Минюст.

«Крейг Остин Лэнг совершил серию международных преступлений, включая двойное убийство во Флориде, попытку отправиться в другую страну для участия в актах насилия вне территории США, а также сговор с целью избежать обнаружения правоохранителями путем торговли огнестрельным оружием, гранатами и нелегального обмена наличными для использования персональных данных другого человека и получения паспорта США под вымышленным именем», — говорится в сообщении американских правоохранителей.

34-летний житель штата Аризона, помимо службы в американской армии, успел принять участие в АТО на Украине в 2017 году. В 2024 году сотрудники ФБР снова обнаружили Лэнга на территории Украины, затем он был вывезен в США.

Ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что на территории Украины находятся более 90 западных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), 14 из которых — американские. «Их генералы, их офицеры, которые как бы наемники и как бы инструкторы, фактически планируют террористические операции против нашей страны», — отметил дипломат.

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      Виктория Кондратьева
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