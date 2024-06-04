В России заявили о находящихся на Украине американских диверсантах

Дипломат Гаврилов заявил, что на Украине действуют 14 американских ДРГ

На территории Украины находятся более 90 западных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), 14 из которых — американские. Об этом в беседе с «Известиями» заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Их генералы, их офицеры, которые как бы наемники и как бы инструкторы, фактически планируют террористические операции против нашей страны», — отметил дипломат.

По словам Гаврилова, из-за неудач украинских войск Киев пытается «простимулировать» вербовку бойцов. Он рассказал о фирме в Испании, которая собирает испаноговорящих в Латинской Америке и затем отправляет их сражаться на Украину «без каких-либо знаний даже английского языка и особых умений в военном деле».

При этом дипломат уточнил, что на Украине присутствуют и обладающие большим боевым опытом иностранные бойцы. Их нахождение стараются скрыть, отметил он.

Ранее российские военные, участвующие в специальной военной операции (СВО), под Харьковом взяли в плен наемника, сражающегося на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боец был схвачен во время боя в районе села Липцы.