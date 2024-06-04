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20:49, 4 июня 2024Силовые структуры

Избивший школьников из-за отказа дать сигарету россиянин предстанет перед судом

В Салавате осудят мужчину, избившего школьников из-за отказа дать ему сигарету

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Салавате следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, который избил компанию школьников из-за отказа дать ему электронную сигарету. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Башкирии Евгений Каневский.

По данным следствия, все произошло днем 11 мая 2024 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к компании школьников на городской набережной и попросил у одного из них электронную сигарету. Получив отказ, мужчина нанес четверым потерпевшим удары руками по лицу и голове, а затем скрылся на автомобиле вместе со знакомым. Позже он был задержан сотрудниками полиции.

Мужчина обвиняется по пункту «а» части 1 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением насилия»), вину он признал. В ближайшее время житель Салавата предстанет перед судом.

Ранее в парке Санкт-Петербурга избили 35-летнюю местную жительницу и заставили выпить жидкость для розжига. По предварительным данным, это сделал ее возлюбленный.

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      Олеся Мицкевич
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