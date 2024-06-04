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02:14, 4 июня 2024Из жизни

Изменники попытались оправдать себя и сравнили секс с другими со сладким

Любители измен объединились в онлайн-сообщество, чтобы оправдать свое поведение

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Сторонники измен стали идентифицировать себя как «любителей сладкого» и объединились в онлайн-сообщество, чтобы попытаться оправдать свое поведение. Об этом пишет The i.

На платформе Reddit появилось сообщество «любителей сладкого» (cake eaters), в котором уже состоит более восьми тысяч человек. Члены сообщества — «женатые люди, обычно счастливые в браке, регулярно занимающиеся сексом с законными супругами, которые не планируют разводиться, но при этом любят заниматься сексом с другими людьми». Они сравнили измены со сладким, чтобы снизить градус общественного осуждения для тех, кто не может ограничить свою сексуальную жизнь рамками брака.

«Я люблю свою жену и детей. У меня нет желания оставлять их, но я жажду большего сексуального удовлетворения, чем получаю дома. Я не думаю, что мы с женой сексуально совместимы. В юности у меня была низкая самооценка, и я мало что успел испытать до того, как женился в 21 год. Я скучаю по волнению первых встреч, и мне очень нравится знакомиться с новыми людьми. Я только что открыл для себя термин "любитель сладкого" и почувствовал, что он звучит намного лучше, чем "изменник". "Любовь к сладкому" позволила мне сохранить брак и семью. Я знаю, что это технически неправильно, но я люблю свою жену и не хочу разрушать нашу семью», — объяснил свою позицию 42-летний Джеймс, который работает в бизнес-логистике.

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В растущем онлайн-сообществе есть много тех, кто считает, что «любовь к сладкому» — это более нейтральное выражение по сравнению с «изменой». Более того, некоторые участники приходят к выводу, что в их поведении есть своеобразный альтруизм, поскольку они сохраняют отношения и одновременно удовлетворяют свои потребности. Однако есть и те, кто не пытается скрыть от себя и других факт предательства по отношению к постоянному партнеру. Последние становятся частью сообщества, чтобы лучше понять самих себя и причины, по которым они заводят романы на стороне.

Ранее сообщалось, что женщина из Австралии узнала, что муж изменил ей на мальчишнике через полтора года после свадьбы. Как оказалось, он переспал с ее лучшей подругой.

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      Антонина Черташ
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