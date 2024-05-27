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07:31, 27 мая 2024Из жизни

Муж изменил жене на мальчишнике с ее лучшей подругой

Фото: Scott Broome / Unsplash

Женщина из Австралии узнала, что муж изменил ей на мальчишнике через полтора года после свадьбы. Своей историей она поделилась в письме подкасту Everybody Has a Secret.

Женщина по имени Софи рассказала ведущим, что она и ее муж Том не так давно сыграли свадьбу. В их отношениях не было ни одного намека на проблему, пока она не узнала о его неверности. Это произошло случайно, когда она отправилась в бар в компании подруг.

По словам Софи, она и ее лучшая подруга Мэдди всегда знали количество половых партнеров друг друга, потому что дружили 20 лет. До недавнего времени у Мэдди это число равнялось 18. Однако тем вечером она сказала, что у нее было 19 партнеров. Софи поправила ее, но Мэдди продолжала настаивать на новой цифре, а затем смутилась. Софи предположила, что Мэдди изменила своему партнеру Тому, проговорилась из-за алкоголя и устыдилась правды. Позже той ночью Софи решила поговорить с подругой с глазу на глаз. Мэдди разрыдалась и открыла ей правду.

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Оказалось, что она переспала с мужем Софи на его мальчишнике. После этого автор письма дала Мэдди пощечину и сбежала из бара. По ее словам, она до сих пор не рассказала мужу, что знает о его предательстве: сейчас он находится в длительной заграничной командировке. При этом Мэдди постоянно звонит ей и извиняется. Софи сообщила, что в любом случае намерена развестись с мужем и раздумывает о том, стоит ли рассказать об измене партнеру Мэдди.

Ранее пользовательницу TikTok назвали гением за необычный способ отомстить изменившему ей партнеру. Девушка по имени Джейми рассказала, что жених изменил ей и бросил после того, как она уличила его в неверности.

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      Алиса Дмитриева
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