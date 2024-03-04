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08:00, 4 марта 2024Из жизни

Девушку назвали гением за необычный способ мести неверному партнеру

Daily Express: девушка отомстила неверному жениху при помощи спрятанной рыбы

Фото: Dmitry Schemelev / Unsplash

Пользовательницу TikTok назвали гением за необычный способ отомстить изменившему ей партнеру. Об этом сообщает Daily Express.

Девушка по имени Джейми рассказала, что жених изменил ей и бросил после того, как она уличила его в неверности. Пользовательница затаила обиду и решила наказать его за предательство. Чтобы отомстить, она спрятала в доме неверного партнера замороженную рыбу. Это, по ее мнению, безобидный, но неприятный способ мести, в котором нет ничего противозаконного.

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О своем поступке девушка рассказала в соцсети. Многие пользователи восхитились сообразительностью Джейми и похвалили ее. А несколько человек начали делиться своими собственными тактиками мести. «Нужно засунуть сардины во все отверстия в стене, которые он проделал», — предложил один человек. «Или оставить упаковки сосисок в вентиляционных отверстиях», — написал другой.

Ранее сообщалось, что женщина из Британии заподозрила мужа в измене и завела роман с персональным тренером. Британка не пожалела о содеянном.

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      Алиса Удовик
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