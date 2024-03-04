Девушку назвали гением за необычный способ мести неверному партнеру

Daily Express: девушка отомстила неверному жениху при помощи спрятанной рыбы

Пользовательницу TikTok назвали гением за необычный способ отомстить изменившему ей партнеру. Об этом сообщает Daily Express.

Девушка по имени Джейми рассказала, что жених изменил ей и бросил после того, как она уличила его в неверности. Пользовательница затаила обиду и решила наказать его за предательство. Чтобы отомстить, она спрятала в доме неверного партнера замороженную рыбу. Это, по ее мнению, безобидный, но неприятный способ мести, в котором нет ничего противозаконного.

О своем поступке девушка рассказала в соцсети. Многие пользователи восхитились сообразительностью Джейми и похвалили ее. А несколько человек начали делиться своими собственными тактиками мести. «Нужно засунуть сардины во все отверстия в стене, которые он проделал», — предложил один человек. «Или оставить упаковки сосисок в вентиляционных отверстиях», — написал другой.

Ранее сообщалось, что женщина из Британии заподозрила мужа в измене и завела роман с персональным тренером. Британка не пожалела о содеянном.

