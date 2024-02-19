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08:00, 19 февраля 2024Из жизни

Женщина изменила мужу из-за ревности и не пожалела об этом

Фото: Unsplash

Женщина из Британии заподозрила мужа в измене и завела роман с персональным тренером. Об этом пишет Yahoo News.

54-летняя Фиона Харпер из Уорикшира жила в браке больше десяти лет и растила четверых детей. Хотя она следила за своей внешностью и занималась спортом, со временем муж охладел к ней. Харпер стала замечать, что он стал отстраненным, начал часто задерживаться после работы и срываться на нее по пустякам. Их интимная жизнь почти исчезла, а когда муж все же инициировал секс, в нем не было теплоты или страсти. Он также часто упоминал коллегу по имени Натали, и британка заподозрила, что у него с ней роман.

Примерно в этот период Харпер начала заниматься с персональным тренером по имени Рик, который был на 12 лет младше нее. Сначала их отношения были чисто профессиональными, но со временем между ними начало расти сексуальное напряжение. Спустя несколько месяцев занятий Рик поцеловал Харпер, и они занялись сексом. Харпер ощущала себя очень виноватой и прекратила тренировки, но затем подруга рассказала ей, что видела ее мужа с целующейся с Натали в ресторане. После этого женщина решила не сдерживать себя и снова позвала Рика домой. С тех пор они занимались сексом после каждой тренировки, Рик постоянно делал Харпер комплименты и восхищался ей. Хотя эти встречи не перерастали в более серьезные отношения, британка не пожалела о своем романе с тренером.

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Спустя несколько месяцев Харпер нашла в себе силы, чтобы поговорить с мужем. Он сразу признался, что уже год изменял ей с Натали и что у него были и другие женщины. Вскоре после этого он нашел дом неподалеку и съехал от семьи. Одновременно с этим прекратились и встречи Харпер с Риком. Однако, по мнению женщины, именно роман с тренером дал ей уверенность в себе и собственной привлекательности, которая позволила разрешить ситуацию с мужем.

Ранее жительница Великобритании и ее подруги устроили шикарную вечеринку в Испании в честь развода на деньги ее бывшего мужа. Так британка отпраздновала начало новой главы в жизни и поблагодарила подруг за поддержку.

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      Антонина Черташ
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