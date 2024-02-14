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19:49, 14 февраля 2024Из жизни

Женщина устроила на деньги бывшего мужа роскошную вечеринку в честь развода

В Испании женщина устроила вечеринку в честь развода на алименты от мужа

Фото: Efren Barahona / Unsplash

Жительница Великобритании и ее подруги устроили шикарную вечеринку в честь развода на деньги ее бывшего мужа. Об этом сообщает Bristol Post.

Вечеринка прошла в особняке недалеко от города Малага, Испания. Женщина пригласила на нее около 20 подруг. Все гостьи играли в детективную игру, приняли участие в фотосессии, побывали на роскошном ужине и получили сумки с подарками стоимостью 10 тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона рублей). Это обошлось зачинщице торжества в 250 тысяч фунтов стерлингов (28,7 миллиона рублей), которые ее бывший муж выплатил в качестве алиментов.

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Гвоздем программы стало печенье в форме сердца шириной 1,5 метра, сделанное из 30 яиц, 600 съедобных цветов и кружев для торта длиной один метр. К печенью гостям подали сахарные сердца, внутри которых скрывались различные послания. Чтобы добраться до них, гостьям необходимо было разбить «сердца» топором Louis Vuitton.

Как утверждает разведенная женщина, вечеринка стала лучшим способом отметить начало новой главы в ее жизни и напомнить себе о том, насколько для нее важны близкие подруги.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина подала на развод из-за того, что свекровь пристрастилась пользоваться ее косметикой без разрешения. Когда молодая женщина собиралась на какое-нибудь мероприятие, она не раз обнаруживала, что ее средства для макияжа закончились.

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      Алиса Удовик
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