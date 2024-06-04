Врач назвала способ защититься от жары

Врач Шарапова призвала носить светлую одежду во время жары

В жаркую погоду не рекомендуется долгое время находиться под открытым солнцем, предупредила в разговоре с «Вечерней Москвой» главный врач Клинической больницы имени Виноградова, профессор Ольга Шарапова.

По ее словам, важно не забывать о головном уборе, поскольку под прямыми солнечными лучами и под воздействием высоких температур голову может напечь за полтора-три часа. Защитить от солнечного удара помогут кепки, бейсболки, шляпы или косынки.

Врач напомнила первые симптомы перегрева — это головная боль и головокружение. Из-за расширения сосудов в организме начинает застаиваться кровь, в результате чего человек может испытывать тошноту. Более серьезными признаками солнечного удара являются одышка, потемнение в глазах, галлюцинации, потеря сознания. В самом тяжелом случае перегрев грозит остановкой сердца.

Для защиты от жары важно носить одежду светлых тонов из хлопковых или льняных тканей. Рекомендуется выпивать минимум два литра негазированной воды, не есть жирную пищу и не заниматься спортом. В идеале лучше не выходить из дома, по крайней мере в середине дня, резюмировала врач.

Ранее россиянам дали советы по борьбе с жарой в квартире. Рекомендуется дважды в день мыть пол холодной водой, а также защититься от проникновения солнечных лучей внутрь помещения с помощью штор.