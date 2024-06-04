Среда обитания
Все
09:57, 4 июня 2024Среда обитания

Врач назвала способ защититься от жары

Врач Шарапова призвала носить светлую одежду во время жары

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

В жаркую погоду не рекомендуется долгое время находиться под открытым солнцем, предупредила в разговоре с «Вечерней Москвой» главный врач Клинической больницы имени Виноградова, профессор Ольга Шарапова.

По ее словам, важно не забывать о головном уборе, поскольку под прямыми солнечными лучами и под воздействием высоких температур голову может напечь за полтора-три часа. Защитить от солнечного удара помогут кепки, бейсболки, шляпы или косынки.

Врач напомнила первые симптомы перегрева — это головная боль и головокружение. Из-за расширения сосудов в организме начинает застаиваться кровь, в результате чего человек может испытывать тошноту. Более серьезными признаками солнечного удара являются одышка, потемнение в глазах, галлюцинации, потеря сознания. В самом тяжелом случае перегрев грозит остановкой сердца.

Для защиты от жары важно носить одежду светлых тонов из хлопковых или льняных тканей. Рекомендуется выпивать минимум два литра негазированной воды, не есть жирную пищу и не заниматься спортом. В идеале лучше не выходить из дома, по крайней мере в середине дня, резюмировала врач.

Ранее россиянам дали советы по борьбе с жарой в квартире. Рекомендуется дважды в день мыть пол холодной водой, а также защититься от проникновения солнечных лучей внутрь помещения с помощью штор.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      «Шанс унизить Макрона». В США заявили, что Путин может ответить Парижу ударом по французским военным на Украине

      Крупнейшие банки России обменяются данными о клиентах в своих приложениях

      Мишустин порадовался росту экономики ЕАЭС

      Туристов предупредили об опасной для жизни привычке перед полетом на самолете

      Названа причина невыхода складного iPhone

      На Украине уклонистов-нарушителей границы будут сразу отправлять в военкомат

      Россиянка не пустила детей в укрытие во время объявления ракетной опасности

      Пятилетнюю дочь Анастасии Заворотнюк привели на могилу матери

      В Госдуме заявили о появлении в зоне СВО врага «хуже хохла»

      В Латвии назвали «объявлением войны» закрытие Балтики для российских судов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше