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05:16, 4 июня 2024Ценности

Леди Гагу заподозрили в беременности

Леди Гагу заподозрили в беременности после появления на публике с животом

Фото: Mike Blake / Reuters

Американскую певицу Леди Гагу заподозрили в беременности после того, как она появилась на свадьбе сестры Натали Джерманотты с животом. Об этом сообщает издание The Sun.

38-летняя исполнительница появилась на ужине, устроенном в честь репетиции бракосочетания, в облегающем черном мини-платье. Гагу сопровождал ее партнер Майкл Полански, с которым певица встречается уже четыре года. Папарацци также заметили на пальце знаменитости помолвочное кольцо с бриллиантом.

Ранее Леди Гага кардинально сменила имидж. Она посетила премьеру собственного фильма Gaga: Chromatica Ball в Лос-Анджелесе. На данное мероприятие звезда надела длинное белое платье с необычным декоративным элементом из твердого материала.

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      Маргарита Пименова
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