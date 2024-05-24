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16:31, 24 мая 2024Ценности

Леди Гага кардинально сменила имидж

Певица Леди Гага кардинально сменила имидж и стала брюнеткой

Фото: @ladygaga

Американская певица Леди Гага кардинально сменила имидж и продемонстрировала результат. Соответствующие кадры публикует The Hollywood Reporter.

38-летняя знаменитость посетила премьеру собственного фильма Gaga:Chromatica Ball в Лос-Анджелесе. На данное мероприятие звезда надела длинное белое платье с необычным декоративным элементом из твердого материала.

При этом исполнительница показала новый цвет волос после окрашивания и обесцвеченные брови. На размещенном снимке видно, что певица стала брюнеткой.

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Вдобавок Гаге сделали яркий макияж с акцентом на глаза. В качестве обуви она выбрала туфли на высоком каблуке и платформе.

В марте внешность 38-летней Леди Гаги на фото папарацци напугала фанатов. Исполнительница была замечена в компании своего возлюбленного, предпринимателя Майкла Полански. Пара направлялась в итальянский ресторан Giorgio Baldi, чтобы отпраздновать 38-летие артистки.

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      Екатерина Ештокина
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