Mongabay: в Бразилии восстановят мангровые леса из-за повышения уровня моря

В Бразилии нашли способ адаптироваться к изменениям климата. Справиться с последствиями глобального потепления помогут мангровые леса, пишет Mongabay.

Коалиция организаций «Корни сотрудничества» активизировала работу над сохранением и восстановлением мангровых зарослей в районе Флорианополиса на юге страны. Проект также охватывает охраняемые территории в муниципалитетах Пальоса и Сан-Жозе, где проживают племена мбыа-гуарани и развито мелкое рыболовство.

Мангровая экосистема известна тем, что дольше удерживает углерод (CO2), тем самым сокращая вредные выбросы в атмосфере. Другие леса поглощают парниковый газ в 15 раз меньше. Кроме того, мангровые заросли защищают побережья от волновой эрозии. Размыв берегов усугубляет последствия наводнений, которые становятся все разрушительнее из-за повышения уровня моря.

Уникальная экосистема может исчезнуть из-за массовых застроек, сброса сточных вод, инвазивных видов, пожаров и засухи. Как подсчитали в Международном союзе охраны природы, уже сегодня половина мангровых лесов находится под угрозой из-за деятельности человека.