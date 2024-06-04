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10:03, 4 июня 2024Экономика

Российским застройщикам захотели запретить использовать дешевые материалы

В Госдуме призвали запретить застройщикам использовать дешевые материалы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российским застройщикам захотели запретить использовать дешевые материалы при отделке квартир в новостройках. Сделать это призвал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, пишет «Парламентская газета».

По словам парламентария, в данный момент на рынке недвижимости есть большое количество предложений о покупке жилья в новостройках с отделкой. При этом он подчеркнул важность того, чтобы в отделке квартир даже экономкласса застройщики не экономили на отделочных материалах. Гаврилов убежден, что, судя по дороговизне продаваемой недвижимости, они вполне могут позволить себе не экономить на здоровье покупателей и не лепить дешевый ремонт «из того, что было».

Депутат также отметил, что некоторые стройматериалы, такие как пенопласт, дешевые краски, линолеум, ламинат и виниловые обои, токсичны и опасны для здоровья. При контакте с теплом и влагой они начинают выделять диоксин, кадмий, фенол, фталаты, формальдегид и другие высокотоксичные вещества, способные спровоцировать хронические отравления. В связи с этим Гаврилов увидел необходимость в разработке федеральных стандартов отделки квартир от застройщиков, чтобы покупателям квартир и гражданам, получившим жилье в рамках госпрограмм, не пришлось тратить деньги и нервы на переделку низкокачественного ремонта.

Днем ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева высказалась о контроле за проживающими в новостройках строителями.

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